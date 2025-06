Conférence

La lumière est une clé irremplaçable pour décrypter notre monde physique. La question même de sa nature, « la lumière est-elle composée de corpuscules ou est-elle une onde ?», a traversé les siècles et a accompagné le développement de la physique moderne. Dans cette conférence, nous illustrerons la richesse de l’interaction entre lumière et matière, et aborderons un de ses aspects les plus paradoxaux : la lumière permet de refroidir les gaz d’atomes pour produire une « matière quantique » aux propriétés surprenantes, qui trouve des applications dans des domaines aussi divers que la navigation, les télécommunications ou encore la géophysique.