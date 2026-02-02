Conférence

Le modèle cosmologique standard, souvent désigné sous l’acronyme Lambda-CDM, constitue aujourd’hui le pilier fondamental de notre compréhension de l’Univers. Ce cadre théorique repose sur une alliance élégante entre la relativité générale d’Einstein et la présence de composantes invisibles comme la matière noire et l’énergie sombre.

Depuis plusieurs décennies, ce paradigme a rencontré des succès observationnels absolument remarquables, confirmant avec une précision chirurgicale l’existence du fond diffus cosmologique. Cette lueur fossile, émise peu après le Big Bang, valide la chronologie de l’expansion universelle et la formation des grandes structures galactiques que nous observons actuellement.