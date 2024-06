Documentaire

Victimes d’un « rideau de fer des salaires », des centaines de milliers de travailleurs migrent de l’est de l’Europe vers l’ouest. Quatre ans après une première enquête en République tchèque, la journaliste Sasa Uhlová poursuit, en caméra cachée, sa charge contre le néolibéralisme.

Depuis la chute du Mur, un nouveau rideau de fer, celui des salaires, s’est étendu à travers l’Europe. Chaque année, des centaines de milliers de travailleurs d’Europe de l’Est, attirés par des rémunérations trois fois supérieures à celles de leur pays d’origine, traversent le continent à la recherche d’emplois contraignants et peu qualifiés. Quittant Prague, la journaliste tchèque Sasa Uhlova éprouve, dans la peau de ces migrants économiques essentiels pour la prospérité de l’Europe occidentale, la réalité de ces jobs précaires. En Allemagne, dans une vaste ferme de fruits et légumes aux côtés d’immigrés polonais, dans un hôtel irlandais en compagnie de collègues slovaques puis en tant qu’auxiliaire de vie à Marseille, elle expérimente ainsi la douleur physique, le stress, la fatigue, les cadences infernales et les heures supplémentaires non payées.

Fracture européenne

Quatre ans après son premier documentaire Limits of Work, qui explorait le phénomène des emplois mal payés en République tchèque, Sasa Uhlova, devant la caméra de la réalisatrice Apolena Rychlikova, poursuit son investigation des conséquences des politiques néolibérales sur le travail en Europe. Entre les heures à ramasser les salades puis à les emballer jusqu’à en avoir mal aux mains, les étages entiers d’un hôtel à nettoyer sous la surveillance accrue de la direction via Whatsapp et les emplois du temps intenables imposés par une plate-forme d’aide à domicile, elle décrit avec précision, grâce à un astucieux dispositif de caméra cachée, le quotidien de ces travailleurs invisibles, par ailleurs majoritairement féminins. Dans ce film très personnel, parsemé de parenthèses auprès de ses proches dans lesquels elle livre ses réflexions et ses indignations, elle dénonce les mauvaises conditions de travail, les bas salaires et l’exploitation d’une main-d’œuvre bon marché par certaines entreprises occidentales, qui, accentuant les inégalités, aggravent la fracture entre l’Ouest et l’Est de l’Union européenne.

Documentaire d’Apolena Rychlikova (République tchèque, 2023, 1h36mn)

Rediffusé jusqu’au 15/12/2024