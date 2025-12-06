Chez Mozli’s, la jeunesse du Cap partage des moments de convivialité.
Palmasola est une «ville-prison» située dans le département de Santa Cruz, l’Amazonie bolivienne. Le pénitencier compte plus de 5000...
Christiane Taubira s’attaque aux inégalités et aux violences qui règnent sur notre planète, aux idées dangereuses des extrêmes. Elle...
Ils quittent les égouts pour remonter dans les rues, les parcs et jardins, et même autour des lieux les...
C’est son premier hiver dans la rue
Inimitable et so british : le son des clochers est, pour beaucoup, la bande-son de l’Angleterre. Outre-Manche, rien n’est...
Dans une tente sous la neige chaque nuit de gagnée est une victoire
Après plus de trente-cinq ans d’exil, la pionnière trans Efrat Tilma revient en Israël au milieu des années 2000. Face...
Au nord du Mali, une région confrontée à des défis sécuritaires, une patrouille du G5 Sahel lutte contre des...
Les Roms et les Sintis forment la plus grande minorité ethnique d’Europe. De jeunes artistes de ces communautés s’imposent...
Une grande partie du matériel de guerre finit au rebut. Ces épaves, débarrassées de leurs polluants, fusionnent le plus...
Au large de la Bretagne, un petit confetti d’un kilomètre carré, situé à 12 kilomètres du continent, connaît un...
Le musée vivant des senteurs de Grasse – Un nez qui vaut de l’or, Thierry Wasser, Guerlain – Portrait...
Pour certains, ça rappelle des après-midi interminables qui se déroulent dans des endroits où il ne se passe désespérément...
Farraj vit dans un campement, avec sa mère et ses soeurs, dans le fascinant mais hostile désert de grès...
En Allemagne, un quart des 18-24 ans risque de sombrer dans la pauvreté, ce qui en fait la classe...
Au Nigeria, dans le delta du Niger, au coeur de la mangrove, se cachent des centaines de raffineries clandestines,...
Imaginez une ville sans portable ni wifi, sans radio ni jouets 3.0, une ville littéralement déconnectée où la plus...
Jay-Z et Beyoncé, Bradley Cooper, Kanye West et Kim Kardashian…Paris serait-elle devenue la nouvelle ville fétiche des stars ?...
Nice, fin octobre 2020 : un jeune Tunisien radicalisé tue trois personnes à l’arme blanche. Cet attentat révèle à quel...
