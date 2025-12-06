Ressources Dans la même catégorie

Documentaire 5000 détenus pour seulement 800 places – Palmasola la ville-prison Palmasola est une «ville-prison» située dans le département de Santa Cruz, l’Amazonie bolivienne. Le pénitencier compte plus de 5000...

Conférence Nous habitons la Terre Christiane Taubira s’attaque aux inégalités et aux violences qui règnent sur notre planète, aux idées dangereuses des extrêmes. Elle...

Documentaire À Paris, l’invasion de rats inquiète les habitants des quartiers infestés Ils quittent les égouts pour remonter dans les rues, les parcs et jardins, et même autour des lieux les...

Documentaire Sonneur de cloches, une passion anglaise Inimitable et so british : le son des clochers est, pour beaucoup, la bande-son de l’Angleterre. Outre-Manche, rien n’est...

Documentaire Pour ce SDF l’hiver est un combat quotidien Dans une tente sous la neige chaque nuit de gagnée est une victoire

Documentaire I Am What I Am : fière d’être une femme Après plus de trente-cinq ans d’exil, la pionnière trans Efrat Tilma revient en Israël au milieu des années 2000. Face...

Documentaire Sahel, aux frontières de l’extrême Au nord du Mali, une région confrontée à des défis sécuritaires, une patrouille du G5 Sahel lutte contre des...

Documentaire Les Roms – Leur fierté et les préjugés Les Roms et les Sintis forment la plus grande minorité ethnique d’Europe. De jeunes artistes de ces communautés s’imposent...

Documentaire Engins militaires : l’adieu aux armes Une grande partie du matériel de guerre finit au rebut. Ces épaves, débarrassées de leurs polluants, fusionnent le plus...

Documentaire Tout quitter pour une île bretonne Au large de la Bretagne, un petit confetti d’un kilomètre carré, situé à 12 kilomètres du continent, connaît un...

Documentaire En quête de parfums Le musée vivant des senteurs de Grasse – Un nez qui vaut de l’or, Thierry Wasser, Guerlain – Portrait...

Documentaire Un dimanche à la campagne Pour certains, ça rappelle des après-midi interminables qui se déroulent dans des endroits où il ne se passe désespérément...

Documentaire Enfants des déserts – Farraj, enfant de la vallée de la Lune Farraj vit dans un campement, avec sa mère et ses soeurs, dans le fascinant mais hostile désert de grès...

Documentaire Jeunes et pauvres En Allemagne, un quart des 18-24 ans risque de sombrer dans la pauvreté, ce qui en fait la classe...

Documentaire États-Unis : mon week-end en zone blanche Imaginez une ville sans portable ni wifi, sans radio ni jouets 3.0, une ville littéralement déconnectée où la plus...

Documentaire People : pourquoi choisissent-ils de s’installer à Paris ? Jay-Z et Beyoncé, Bradley Cooper, Kanye West et Kim Kardashian…Paris serait-elle devenue la nouvelle ville fétiche des stars ?...