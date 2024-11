Documentaire



Les Pygmées en République du Congo sont une minorité. Ils se caractérisent par un mode de vie différent de celui des Bantous qui demeurent la population majoritaire du pays. Il est évident que les Pygmées sont les maîtres de la forêt, que leurs connaissances sont gigantesques, mais que sans identité culturelle reconnue, ils ne parviendront pas aujourd’hui à conserver leur territoire puisque ces dernières années, leur mode de vie à été profondément modifié en majeure partie par les exploitants forestiers.

Le chef de l’état de la République du Congo veut un avenir prometteur pour les Pygmées.

C’est la loi du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des peuples autochtones en République du Congo qui dictent désormais les nouvelles règles. Le texte est louable puisqu’il en prend en compte de nombreux caractères socioculturels et dès lors un avenir plus radieux est possible.

La localité de Pokola dans le département de la Sangha est au contact direct des Pygmées ce qui en a fait un choix légitime pour le gouvernement du Congo d’y expérimenter ses récentes lois en faveur des populations autochtones

