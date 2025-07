Documentaire

« C’est devenu banal de tirer sur quelqu’un. »

La violence armée a tué quatre ados à Montréal dans la dernière année et demie. On en a parlé avec des intervenants jeunesse, qui racontent que ça tire encore « n’importe où et à n’importe quelle heure » et que « les jeunes sont à cran ».

Un documentaire de Guillaume Lepage, Thomas Christopherson, Mathieu Waddell et David Valiquette.