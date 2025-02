Documentaire

Ce document retrace l’histoire des Templiers, un ordre religieux et militaire fondé au XIIe siècle pour protéger les pèlerins en Terre Sainte. Il explore leur essor, leur organisation complexe, leur influence spirituelle et économique, et leur rôle dans les croisades. Le texte détaille également leurs forteresses, réseaux agricoles, innovations financières, et leur chute brutale orchestrée par le roi Philippe le Bel au XIVe siècle, sous prétexte d’hérésie. Les sections finales se concentrent sur les fouilles archéologiques à Paris, révélant des vestiges templiers, des sépultures médiévales, et des artefacts témoignant de leur quotidien. Des études anthropologiques enrichissent notre compréhension de leur vie, tandis que des documents historiques uniques, tels que des parchemins d’interrogatoires, offrent des indices sur leur procès controversé. L’ensemble illustre à la fois la grandeur de l’ordre et les circonstances de sa disparition, tout en célébrant les découvertes archéologiques modernes qui révèlent leur héritage.