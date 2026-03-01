Les secrets des Templiers continuent de fasciner les mordus de mystères. Franck Ferrand et ses invités vont remonter au origines de la création de cet ordre, ses participations aux croisades et conquêtes ibériques, sa puissance financière face aux trésors royaux et finalement les nombreuses spéculations et légendes qui ont accompagné sa dissolution par le roi Philippe le Bel.