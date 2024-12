Documentaire

Qui sont les initiés ? Un savoir secret sur lequel vient se greffer l’énigme d’un trésor. Le Prieuré de Sion. Le saint Graal… L’ordre du Temple était un ordre religieux et militaire issu de la chevalerie chrétienne du Moyen Âge. Les membres étaient appelés les Templiers. Cet ordre fut créé à l’occasion du concile de Troyes, ouvert le 13 janvier 1129 à partir d’une milice appelée les Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Il œuvra pendant les XIIe et XIIIe siècles à l’accompagnement et à la protection des pèlerins pour Jérusalem dans le contexte de la guerre sainte et des croisades.