Documentaire

Présenté par les frères Bogdanov, sommes-nous seuls dans l’univers est un documentaires qui explore les plus grandes questions de l’espèce humaine et met en lumière certains des sujets les plus fascinants de l’univers. Y-a-t-il de la vie sur d’autres planètes ? Explorer l’immensité de l’univers et la possibilité de communiquer avec d’autres mondes. Images en 3D, des scientifiques et des chercheurs de renom assemblent les pièces du puzzle qui représentent l’univers. Documentaire scientifique avec Igor Bogdanov et Grichka Bogdanov