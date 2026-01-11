Pour aller vers l’étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, on parle d’un voyage de 70 000 ans à la vitesse de la sonde Voyager.
Dans cet avenir fantasmé, l’espèce humaine serait capable de s’installer durablement sur les planètes orbitant autour de lointaines étoiles.
En janvier 2019, trois ans après le survol de Pluton, la sonde américaine New Horizons atteint Ultima Thulé, l’objet...
Une planète idéale pour les rendez-vous galants ?
Mars fascine depuis des siècles, entre rêves de conquête spatiale et découvertes scientifiques. Si vous pensiez tout savoir sur...
En février 2018, on comptait presque 4000 exoplanètes détectées. Si ce nombre témoigne de l’étendue des découvertes en quelques...
Malgré les nombreuses avancées scientifiques, l’univers renferme encore des secrets et paraît bien mystérieux. La théorie de la relativité...
Comparable à la Terre en matière de taille, de masse, de composition et de proximité avec le Soleil, Vénus...
C’est une aventure extraordinaire qui a débuté il y a 20 ans. Une aventure qui pourrait changer le cours...
Un cocktail de gaz à effet de serre ainsi que de pluies acides si corrosives qu’aucun métal n’y résiste...
Le Soleil est l’étoile du Système solaire. Le Soleil orbite autour du centre galactique en 225 à 250 millions...
Dotés d’une énergie phénoménale, les trous noirs font partie des entités cosmiques les plus énigmatiques. Un spectaculaire voyage à...
Les trous noirs sont une fascination pour les physiciens. Loin de nous vouloir du mal, ces objets encore mystérieux...
Nos ancêtres pensaient que l’univers était composé d’innombrables mondes, invisibles à nos yeux et habités par d’autres formes de...
\r\nIl y a 65 millions d’années, un astéroïde frappait la Terre, provoquant la cinquième extinction des dinosaures : Phil...
Certains astéroïdes (corps du système solaire composés de roche, de métaux et de glace au diamètre plus ou moins...
Mercure, nommée d’après le messager des dieux romains en raison de sa vitesse, est la plus petite des huit...
Une étoile est un corps céleste gazeux qui rayonne sa propre lumière par réactions de fusion nucléaire, ou des...
La gravité reste un mystère non résolu de l’univers. Pourquoi les objets qui ont une masse s’attirent-ils ? Des...
L’atmosphère de Vénus est un véritable enfer chimique, une symphonie destructrice où les gaz à effet de serre et...
Au XVIIème siècle, on mesure pour la première fois la distance d’une étoile. Il y a un siècle, nous...
