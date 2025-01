Conférence

Gaia, la mission spatiale de l’Agence Spatiale Européenne, a révolutionné notre compréhension de la Voie lactée. En cartographiant avec une précision sans précédent la position, le mouvement et les caractéristiques physiques de plus d’un milliard d’étoiles de notre galaxie, Gaia a fourni des données cruciales pour évaluer la masse de la Voie lactée. Cette masse, qui inclut la matière ordinaire et la matière noire, est essentielle pour comprendre la dynamique et l’évolution de notre galaxie. De plus, les observations de Gaia ont également permis de mieux comprendre la nature des galaxies naines qui gravitent autour de la Voie lactée dans son halo. Ces galaxies naines, souvent invisibles à l’œil nu, jouent un rôle fondamental dans la formation et l’évolution de notre galaxie, et Gaia a apporté des informations précieuses sur leur distribution spatiale, leur structure et leur contenu stellaire, enrichissant ainsi notre connaissance de l’environnement cosmique dans lequel se trouve la Voie lactée.