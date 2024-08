Documentaire

A-t-on conscience de l’impact sur l’environnement de cette bouteille d’eau en plastique si pratique que beaucoup d’entre nous consomment au quotidien ? Chaque jour, nous buvons en France environ 25 millions de bouteilles d’eau en plastique ! Une fois vidées, parfois en quelques instants, elles partent à la poubelle et seulement 58% d’entre elles sont recyclées ! Le reste est incinéré ou enfoui… Une part se retrouve dans les cours d’eau ou dans la mer où ces bouteilles représentent le premier déchet plastique. Alors comment se fait-il que la filière ne soit pas plus efficace ? Dans les foyers le tri n’est pas toujours fait. A Paris, par exemple, seule une bouteille sur 10 est triée. Mais le problème vient aussi de toutes ces bouteilles que nous consommons en dehors de chez nous, notamment à midi lors de la pause déjeuner. Là, les bouteilles vides sont jetées avec l’ensemble des ordures et ne sont pas triées… Et quand on sait, de plus, que les usines de recyclage ne sont pas totalement efficaces… N’est-il pas temps d’arrêter l’eau en bouteille et de boire de l’eau du robinet qui a l’avantage d’être jusqu’à trois cents fois moins chère ? Pour nous y aider, un accessoire monte en puissance : la gourde. Il est donc temps de tourner le dos à la bouteille plastique. Un documentaire de Laura Orosemane.