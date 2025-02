Documentaire

Partout dans le monde, les frontières semblent se refermer devant les migrants qui fuient les guerres, les catastrophes naturelles ou la pauvreté. Ils veulent une vie meilleure. Ils arrivent à nos frontières en provenance de l’Afrique, du Népal, de Cuba ou d’Haïti. La nouvelle route des migrants passe maintenant par l’Amérique du Sud : du Brésil, du Pérou ou de l’Équateur, ils se fraient un chemin vers nos frontières. Car même le rêve américain disparaît devant eux. Le Canada est devenu leur pays d’espérance. Mais leur déplacement est long et périlleux. Cette route qui traverse 10 pays, les jungles colombienne et panaméenne et des zones frontalières dangereuses, est souvent inhospitalière. Une équipe d’Enquête est allée sur cette route et a rencontré des migrants qui rêvent de vivre au Canada. Nous avons suivi Rosette (un nom d’emprunt) et sa famille. Réaliseront-ils leur objectif ? Documentaire réalisé par Peter Ingles, Claudine Blais, Martin Movilla.