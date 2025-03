Documentaire

« Quand tu souris, je m’envole au Paradis, je vais à Rio de Janeiro »… Peut être, mais ça c’était avant… 6 millions et demi d’habitants dont 1 cinquième vit dans les favelas de Rio, au cœur d’un déferlement de violence… C’est notre série NO GO ZONE. Un an après la ferveur des Jeux Olympiques, la « cité merveilleuse » est en piteux état : les caisses sont vides, le chômage fait carton plein et le pouvoir collectionne les scandales… Une faillite généralisée mais une aubaine pour le crime organisé qui a repris possession des favelas, transformées depuis en zone de guerre. Un documentaire de l’Effet Papillon.