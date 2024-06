Documentaire

Au Nord-Est du pays, les séparatistes du TPLF, ont attaqué leurs voisins, les Afars, pour briser le blocus dans lequel ils sont maintenus par le gouvernement fédéral. Nos reporters étaient présents lors de la prise de la ville d’Abala par les Tigréens. Aux côtés des combattants et des civils Afars, pris sous le feu nourri de leurs assaillants ils ont fui vers les montagnes.

A travers l’exode des Afars se dessine le destin des populations éthiopiennes soumises à la guerre civile. Instinct de survie, solidarité dans la tragédie et soif de revanche. Loin du bitume, coupé du reste du monde, ce reportage découvre une Ethiopie rurale, enclavée, solidaire, pauvre, aux modes de vie traditionnels. La terre et la rocaille, celles des pâturages, le territoire demeure le bien le plus précieux de la communauté Afar. Celui qui vaut tous les sacrifices et qui entraîne cette société dans son ensemble, des plus jeunes aux plus âgés, des hommes et des femmes, dans un combat pour la survie et contre l’envahissement.

Documentaire disponible jusqu’au 14/02/2025.