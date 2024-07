Documentaire

La postérité a fait du nazisme une affaire allemande, occultant le rôle joué par l’Autriche, terre natale du Führer et laboratoire des politiques antijuives du IIIe Reich. Fin 1918, l’Empire austro-hongrois, vaincu, est dépecé. En proie à la misère, au chômage et à l’instabilité politique, la jeune République autrichienne cède aux sirènes du pangermanisme, courant pétri d’antisémitisme et de xénophobie.

Fondé en 1920, dans le sillage de son grand frère allemand, le Parti national-socialiste attire de plus en plus de sympathisants et multiplie les coups de force, au point d’être interdit en juillet 1933. Le 12 mars 1938, lorsque Hitler annexe l’Autriche – dans la ferveur populaire -, les nazis sortent de leur clandestinité. Des personnalités comme Ernst Kaltenbrunner ou Arthur Seyss-Inquart enclenchent la machine de répression avec un zèle terrifiant. Le camp de concentration de Mauthausen est construit dès le mois d’août, tandis que les handicapés mentaux et physiques sont assassinés. Adolf Eichmann, nazi autrichien de la première heure, est envoyé à Vienne pour vider la ville de sa population juive. La nouvelle province du Reich devient pionnière en la matière, à travers un système fondé sur la spoliation et l’émigration forcée, qui conduira aux premières déportations – Berlin n’expédiera ses premiers convois que deux ans plus tard. De la France à la Pologne en passant par les Pays-Bas, les cadres du régime sont bientôt envoyés dans les territoires occupés pour mettre à profit leur expérience. Une fois la guerre terminée, l’Autriche sera pourtant auréolée du statut de « première victime du nazisme ». Il faudra attendre 1991 pour que le chancelier Franz Vranitzky mette fin au déni, en reconnaissant la responsabilité de son pays dans les crimes commis.

Avec le temps, la connaissance du passé s’affine, mais les idées reçues restent parfois tenaces. De la responsabilité de l’Autriche dans les atrocités du nazisme à la faillite européenne engendrée par la crise des subprimes, du rôle joué par l’Angleterre dans la résistance à Hitler à la création de l’État d’Israël, fruit des rapports de force entre grandes puissances, cette passionnante collection documentaire porte un nouveau regard sur l’histoire récente en bousculant les certitudes et en décryptant les faits. Une lecture revue et corrigée, déroulée dans des récits limpides tissés de saisissantes archives.

