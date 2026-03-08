Documentaire

Le quiz de la sane apporte enfin des explications aux multiples questions triviales ou scientifiques que tout amateur de la faune africaine s’est probablement posées. Le rhinocéros est-il plus fort que l’éléphant ?Pourquoi les gnous marchent-ils en file indienne ?Quel est le seul félin à vivre en société ?Quid de la célèbre énigme des rayures des zèbres ?Ou des théories sur le mutisme des girafes ?Ces questions amènent des réponses informées et souvent surprenantes et donnent à ce film animalier une dimension ludique et enrichissante.

Quiz de la savane

Un film Un documentaire réalisé par Jean-Marc Dauphin

© Ampersand – 2012