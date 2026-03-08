Le quiz de la sane apporte enfin des explications aux multiples questions triviales ou scientifiques que tout amateur de la faune africaine s’est probablement posées. Le rhinocéros est-il plus fort que l’éléphant ?
Pourquoi les gnous marchent-ils en file indienne ?
Quel est le seul félin à vivre en société ?
Quid de la célèbre énigme des rayures des zèbres ?
Ou des théories sur le mutisme des girafes ?
Ces questions amènent des réponses informées et souvent surprenantes et donnent à ce film animalier une dimension ludique et enrichissante.
Quiz de la savane
Un film Un documentaire réalisé par Jean-Marc Dauphin
© Ampersand – 2012