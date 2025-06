Documentaire

Au cœur du Jardin des Plantes à Paris, le vétérinaire Norin Chai veille sur plus d’un millier d’animaux sauvages. Entre gestes techniques de haute précision, urgences vitales et soins préventifs, son quotidien est une lutte pour la survie d’espèces menacées. Les deux premiers épisodes de cette série immersive suivent les vétérinaires de faune sauvage dans les zoos, cirques et hôpitaux animaliers.Les suivants nous plongent dans l’univers méconnu des animaux exotiques : singes, tatou, loutres ou otaries, entre sauvetages et découvertes. Une immersion rare et émouvante dans un monde où la science, la passion et l’instinct se rejoignent pour sauver des vies.