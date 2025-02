Documentaire

La Court-pendue, la culotte suisse et la museau de veau n’appartiennent pas à un bestiaire extraordinaire… Ce sont des pommes et des poires de Suisse romande, quelques-unes des 800 variétés répertoriées dans notre région. Des fruits anciens, goûteux et fragiles dont Eric l’agriculteur à la retraite, Philippe le professeur passionné et Boris le greffeur aux doigts d’or sont tombés amoureux. A travers l’association Retropomme, tous trois se battent à leur manière pour faire vivre et redécouvrir la richesse du patrimoine fruitier ancien de Suisse romande. Redonner une place aussi aux arbres hautes tiges qui petit à petit disparaissent du paysage, détruits par l’urbanisation et vite remplacés par des tuyas et autres plantes exotiques. Un documentaire de Valérie Teusher pour Passe-moi les jumelles