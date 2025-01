Documentaire

La forêt de Tronçais à la réputation d’abriter les futaies les plus majestueuses d’Europe. Réservoir de biodiversité et ambassadrice de nos forêts française, elle possède le plus grand nombre d’arbres remarquables, dont certain sont âgés de plus de 500 ans. Au grès de ses rencontres et de ses découvertes, Simon Allix tente de comprendre la relation entre la forêt et les hommes d’hier et d’aujourd’hui, qui ont contribué à donner à ce massif forestier ce statut si particulier.

Réalisation : Simon Allix et Philippe Bigot