Documentaire

« Carnets d’Egypte » est une invitation a la découverte de la vie quotidienne en Egypte aujourd’hui. Au Caire, on dort un peu le jour et un peu la nuit ; le reste du temps permet de participer à l’activité continuelle de la ville, moins bruyante la nuit que le jour quand la circulation connaît son accalmie quotidienne. Raafat, chauffeur de taxi, charge les touristes devant le Musée du Caire. Ancien policier, il a des facilités que nombre de ses collègues n’ont pas : c’est un excellent guide de jour. Il finit ses journées assez tôt, fume une chicha près de la mosquée d’Hussein et rentre à la maison surveiller les devoirs de ses 3 enfants. Zina, venue avec ses parents de Nubie, connaît plus la nuit ; elle va dans les cafés vêtue de belles robes et d’un encensoir d’argent …