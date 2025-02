Documentaire

Le 28 janvier 2015, Antoine Dupont, 15 ans, originaire du Pas de Calais, disparaissait sans laisser de trace… Aussitôt un important dispositif se met en place pour retrouver le jeune homme. A sa tête, le beau-père d’Antoine, Marc. L’homme remue ciel et terre pour retrouver l’adolescent, appelant la population à participer à des battues. Plus d’un an après, toujours aucune trace de l’adolescent mais le 1er mars dernier, coup de théâtre : Marc, le beau-père vient d’avouer être l’auteur du meurtre. Il emmène les policiers jusqu’au corps d’Antoine, lesté dans un canal, près du domicile familial… Après les incroyables révélations du beau-père assassin, toute la région est sous le choc. Comment Marc a t-il réussi à tromper tout son monde pendant plus d’un an ? Pourquoi a t-il assassiné le jeune homme ? Un documentaire de Sandrine Andrei. Productions Tony Comiti.