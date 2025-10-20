Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Justice en France : la justice des flagrants délits Dans le box des accusés, deux hommes suspectés d’être les petites mains d’un trafic de stupéfiants. Ils ont été...

Documentaire Drogue, alcool et excès : les gendarmes traquent les dangers de la route C’est un accident qui a ruiné sa vie. Gérard est lourdement handicapé depuis qu’il a perdu le contrôle de...

Documentaire Délinquance, drogue, violence : la BAC de Saint-Etienne en action À Saint-Etienne, les policiers de la brigade anticriminalité spécialisée de terrain mènent un combat acharné contre la délinquance. Ces...

Documentaire Chroniques Policières : ce que les Français ne voient jamais Chaque Français croise tous les jours une voiture de police, un gardien de la paix ou un barrage de...

Documentaire L’impuissance des habitants face à la délinquance à Nantes NANTES : Alors que la sixième ville de France a connu, ces dernières années, une importante hausse démographique, la...

Documentaire La police de Saint-Étienne et la détresse des victimes À Saint-Étienne, une trentaine de personnes déposent plainte chaque jour. On enregistre 10 000 procès-verbaux et 1 500 gardes...

Documentaire Justice en France : lutter contre les violences conjugales En France, en 2023, les services de sécurité ont recensé 271 000 victimes de violences conjugales, soit une hausse...

Podcast Notre cerveau à tous les niveaux Le cerveau. Cet objet le plus complexe du monde, sauriez-vous comment il fonctionne ? Quand vous écoutez ce podcast,...

Documentaire Alerte sur les routes : force de l’ordre sur le qui-vive Chaque jour, les forces de l’ordre françaises se lancent dans une mission complexe sur les routes, jonglant entre multiples...

Documentaire Conduite à risque, boire ou conduire, il faut choisir Ils prennent la route et pourtant ils savent qu’ils ne devraient pas. Sur le terrain, nous avons suivi une...

Documentaire Sécurité routière : la police en état d’alerte Malgré l’amélioration des chiffres de la sécurité routière, un indicateur reste encore dans le rouge, celui des accidents en...

Documentaire Stewart Wilken, le cannibale de port Elisabeth De 1990 à 1997, à Port Elizabeth, en Afrique du Sud, Stewart Wilken a assassiné et violé au moins...

Documentaire Autoroute A10, la grande traque des trafiquants L’A10, dite « l’Aquitaine », qui relie Paris à la rocade de Bordeaux, est l’un des axes les plus...

Documentaire Sauveteurs, pompiers et policiers : plages sous haute surveillance Chaque été, sauveteurs bénévoles et saisonniers, policiers, CRS ou encore pompiers spécialisés dans le sauvetage en mer et la...

Documentaire Les enfants fantômes Près de Sept-Îles, se déroule les audiences québécoises de l’Enquête nationale sur les femmes autochtones assassinées et disparues. Cette...

Documentaire Flics maghrébins dans les quartiers chauds Ces jeunes d’origine maghrébine ont choisi de devenir policier. Qu’est-ce qui les a motivés à rejoindre les forces de...

Documentaire Le gang des braqueuses / Alerte rouge dans le 93 La police de Seine-Saint-Denis a le gang des braqueuses dans le viseur. Elle veut mettre au plus vite un...

Documentaire Crimes Occultes – Les éventreurs de Chicago En 1981, des jeunes femmes disparaissent en banlieue de Chicago. On retrouve leurs cadavres affreusement mutilés. L’affaire rappelle Jack...