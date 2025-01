Documentaire

La vie quotidienne des Égyptiens de l’Antiquité est relativement bien connue par rapport à celle des autres civilisations antiques. La société égyptienne était très hiérarchisée et il existait de grandes disparités entre la vie des paysans, représentant la grande majorité des Égyptiens et vivant dans un état proche du servage, et celle de la noblesse et de la haute bourgeoisie. C’est la vie des plus privilégiés qui est la mieux connue car c’est elle qui a laissé le plus de témoignages.