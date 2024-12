Documentaire

La France compte plus de 45 000 châteaux répertoriés. Ces anciennes bâtisses étant très onéreuses à entretenir, la plupart des propriétaires doivent envisager la location pour parvenir à payer leurs factures. Ainsi, il est désormais possible de louer un château digne de la Belle au bois dormant pour ses vacances! Et des châteaux, il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix. De 500 euros la semaine pour un manoir minuscule jusqu’à 22 000 euros pour les palais les plus princiers! Quels sacrifices doivent consentir les aristocrates pour garder leur château dans la famille? Qui sont aujourd’hui les nouveaux châtelains? Comment dormir dans un lieu historique sans se ruiner? Enquête sur la vie de château… Documentaire réalisé par Martin Mischi, montage de Thomas Sussfeld