C’est LE mode de cuisson traditionnel polynésien par excellence ! L’Ahi ma’a est un four utilisé pour préparer les plats de fête.

D’abord, on creuse un troudans le sol et on le remplit de morceaux de bois et de pierres volcaniques. Puis, on dispose une couche de feuilles de bananier au-dessus du trou, et les ingrédients sont placés au-dessus pour mijoter.

Cela demande un peu de travail et de préparation, mais le résultat en vaut vraiment la peine, croyez-en nos papilles !

Allez, on vous laisse rejoindre cette famille dans ce moment de célébration et observer chaque étape de ce délicieux plat fait avec amour.

Sans commentaire, on déguste avec les yeux !

