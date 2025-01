Documentaire

Après le 11 septembre 2001, l’Irak de Saddam Hussein devient la cible principale de l’Amérique. Bush veut une guerre à tout prix, Chirac s’y oppose. Pendant un an, entre 2002 et 2003, la France et l’Amérique vont s’affronter. Dix ans plus tard s’appuyant sur des documents inédits et sur le témoignage d’agents des renseignements (CIA/DGSE), de militaires, de politiques français et américains, ce documentaire plonge dans les coulisses de l’Élysée, de la Maison-Blanche, du Quai d’Orsay, des services de renseignements et raconte une année faite de menaces, de coups bas, de fausses preuves, de manipulation de l’Onu par les États-Unis et du prix payé par la France pour s’être opposée à la toute puissance américaine.Réalisateur : Elizabeth Drevillon