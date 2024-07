Documentaire

Entre jeunesse dorée en Europe et répression sanglante du Printemps arabe en Libye, l’histoire édifiante du deuxième fils de Mouammar Kadhafi qui, malgré des mandats d’arrêt pour crimes contre l’humanité, brigue le pouvoir dans son pays.

Novembre 2021. C’est un scénario que personne n’aurait envisagé : avec une audace confinant au geste de défi, Seïf al-Islam Kadhafi, le deuxième fils du dictateur lynché à mort le 20 octobre 2011, se présente à l’élection présidentielle dans son pays. Poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité et sous le coup de plusieurs condamnations en Libye, cet étrange héritier, né en 1972, qui a grandi dans un clan obsédé par les complots, reste une énigme. D’abord perçu comme un réformateur, cet ancien play-boy, qui a étudié l’architecture à Tripoli puis l’économie en Europe, apparaît de fait comme le « réparateur » des atrocités de son père – avec lequel il entretient des relations houleuses –, indemnisant notamment les familles des victimes de l’attentat de 1989 contre l’avion DC-10 d’UTA. Mais il bascule lors du Printemps arabe jusqu’à incarner la répression sanglante du tyran de Tripoli. Capturé par une milice antikadhafiste et jeté en prison, il comparaît à différents procès en visioconférence avant de vivre en résidence surveillée. Entre rumeurs et menaces de mort, le reclus, qui a échappé à plusieurs tentatives d’assassinat, obsède la rue libyenne. On le dit fou, malade, mystique, réfugié dans le désert. Qui est-il ? Que sait-il des secrets du régime ? Alors que les élections ont été repoussées à une date incertaine dans une Libye fracturée entre l’Est et l’Ouest et en proie à des milices rivales, quelles chances a-t-il de conquérir le pouvoir, quand ses appels à la protection d’Allah lui tiennent lieu de seul programme ? Qui le soutient ? En attendant l’épilogue, il accuse Nicolas Sarkozy d’avoir financé sa campagne grâce à de l’argent libyen qu’il exhorte l’ex-président à rendre.

Intentions obscures

Tandis que Seïf al-Islam Kadhafi a soudainement refait surface en 2018, ses intentions restent aussi obscures que ses capacités mystérieuses. Au fil d’une enquête édifiante auprès de proches, d’experts et d’acteurs politiques, ce documentaire dessine le portrait contrasté d’un survivant aux abois en quête d’un nouveau destin, dont la vie tourmentée illustre le chaos d’un pays déchiré et aujourd’hui soumis à l’emprise de puissances étrangères.

Documentaire de Martine Laroche-Joubert et Maryline Dumas (France, 2023, 52mn)

