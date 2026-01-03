Documentaire

Elon Musk, né le 28 juin 1971 à Pretoria, est un entrepreneur, chef d’entreprise et ingénieur sud-africain, naturalisé canadien en 1988 puis américain en 2002.

Découvrez l’ascension fulgurante d’Elon Musk, l’homme qui transforme notre façon de concevoir la technologie des voyages grâce aux voitures électriques Tesla, à l’Hyperloop et aux idées révolutionnaires sur notre façon de vivre grâce à l’intelligence artificielle et à la colonisation de Mars grâce à son projet de conquête spatiale Space X.