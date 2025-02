Documentaire

Le 29 janvier 2017, un tireur fait irruption dans la grande mosquée de Québec. Six hommes périssent sous les balles de l’assaillant et cinq sont gravement blessés. Pour les survivants, les orphelins et les témoins, la vie ne sera plus jamais la même. La prière où tout a basculé est une incursion dans l’intimité des survivants. Depuis l’attentat, ils doivent affronter leur quotidien et s’accrocher à leurs espoirs. Un documentaire de Catherine Leblanc, Alexandre Duval & Lucie Gosselin