Au début du mois d’août 2003, l’inquiétude monte de manière exponentielle au fur et à mesure que les conséquences de la canicule s’aggravent.
Le 10 novembre 2016, le monde entier se réveille sous le choc. Donald Trump vient d’être élu président des...
Le 3 avril 2024, Emmanuel Macron déclarait que la France devait se doter d’un nouveau modèle pour encadrer la...
En 2011, un séisme sans précédent frappe le Japon. Comme en 2004, le tsunami qui en résulte a été...
Al Gore ou George W. Bush ? En 2000, le démocrate et le républicain sont au coude à coude...
Rencontrez le couple royal et son entourage alors que nous suivons leur histoire depuis le début de leur romance...
PANDEMIC19 est un court-métrage documentaire qui relate l’histoire de trois médecins, les docteurs Pooja Aysola, Virginia Brady et Brian...
Des constantes… et de l’inédit. Dans « Nos présidents dans la tourmente », la nouvelle série produite par Europe 1 Studio,...
Plongez au cœur d’une relation sulfureuse entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi. De la rencontre secrète à Tripoli à...
L’Américain Miguel Francis Santiago est allé en Crimée pour voir de ses propres yeux les troupes d’occupation, les manifestations...
Le 11 septembre 2001, deux avions de ligne ont percuté le World Trade Center, faisant 2790 morts. Un peu...
Ce deuxième épisode, de 1927 à 1954, est celui de l’affrontement. Que ce soit à travers la plume de...
Depuis quelques mois, Michel Catalano tente d’effacer les traces de l’assaut du GIGN dans son imprimerie à Dammartin-en-Goële. Le...
C’était le vendredi 8 septembre, à 23h11, en quelques secondes, le Maroc bascule dans le chaos frappé par le...
\r\nL’Afrique fête symboliquement cette année un demi-siècle d’indépendance. Indépendance réelle ou fantoche, quand les pièges du néo-colonialisme, de la...
\r\nLa minute de vérité revient sur les plus grandes catastrophes historiques. Le 12 août 2000, le Koursk, le plus...
Sur l’aéroport de la Guardia en ce 15 janvier 2009, le temps est clair. Il est 15 heures et...
Tournée au Maroc et en France, cette enquête révèle les zones d’ombre du roi Mohammed VI. Mohammed VI, roi...
C’est l’histoire d’un homme au double visage. Le timide docteur Bachar, qui a longtemps séduit l’Occident et promis de...
Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de magnitude 9 frappait le Japon, à seulement 120 km au...
Peu après son décollage de l’aéroport de Zurich le 10 Janvier 2000, le vol Crossair 498 vire brusquement vers...
