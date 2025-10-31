Ressources Dans la même catégorie

Podcast Trump : comment l’impossible a-t-il été possible ? Le 10 novembre 2016, le monde entier se réveille sous le choc. Donald Trump vient d’être élu président des...

Podcast Loi sur la fin de vie, Leonetti raconte Le 3 avril 2024, Emmanuel Macron déclarait que la France devait se doter d’un nouveau modèle pour encadrer la...

Documentaire 2011 : le plus important séisme jamais enregistré au Japon En 2011, un séisme sans précédent frappe le Japon. Comme en 2004, le tsunami qui en résulte a été...

Podcast Qui a (vraiment) gagné l’élection présidentielle de 2000 ? Al Gore ou George W. Bush ? En 2000, le démocrate et le républicain sont au coude à coude...

Documentaire Harry et Meghan : un mariage royal pas comme les autres Rencontrez le couple royal et son entourage alors que nous suivons leur histoire depuis le début de leur romance...

Podcast Macron : les gilets jaunes, comme un air de Mai 68 ? Des constantes… et de l’inédit. Dans « Nos présidents dans la tourmente », la nouvelle série produite par Europe 1 Studio,...

Documentaire Sarkozy-Kadhafi : l’alliance qui a choqué la France Plongez au cœur d’une relation sulfureuse entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi. De la rencontre secrète à Tripoli à...

Documentaire La Crimée pour les nuls L’Américain Miguel Francis Santiago est allé en Crimée pour voir de ses propres yeux les troupes d’occupation, les manifestations...

Documentaire 11 septembre, enquête sur la théorie du complot Le 11 septembre 2001, deux avions de ligne ont percuté le World Trade Center, faisant 2790 morts. Un peu...

Documentaire Décolonisations : la libération – 1927 à 1954 Ce deuxième épisode, de 1927 à 1954, est celui de l’affrontement. Que ce soit à travers la plume de...

Documentaire Ex otages des frères Kouachi : le retour à la vie Depuis quelques mois, Michel Catalano tente d’effacer les traces de l’assaut du GIGN dans son imprimerie à Dammartin-en-Goële. Le...

Documentaire Maroc, une semaine en enfer C’était le vendredi 8 septembre, à 23h11, en quelques secondes, le Maroc bascule dans le chaos frappé par le...

Documentaire Afrique, les bons, les brutes et les truands \r

L’Afrique fête symboliquement cette année un demi-siècle d’indépendance. Indépendance réelle ou fantoche, quand les pièges du néo-colonialisme, de la...

Documentaire La minute de vérite – La tragédie du koursk \r

La minute de vérité revient sur les plus grandes catastrophes historiques. Le 12 août 2000, le Koursk, le plus...

Podcast Vol New York-Charlotte : amerrissage miraculeux sur l’Hudson Sur l’aéroport de la Guardia en ce 15 janvier 2009, le temps est clair. Il est 15 heures et...

Documentaire Mohammed VI : la face cachée du roi du Maroc Tournée au Maroc et en France, cette enquête révèle les zones d’ombre du roi Mohammed VI. Mohammed VI, roi...

Documentaire Japon, témoins du désastre Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de magnitude 9 frappait le Japon, à seulement 120 km au...