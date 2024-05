Documentaire



C’est le premier poste de dépense des Français : le logement. Mais pour d’autres, ce n’est pas un soucis du quotidien. Appartement de prestige avec terrasse, piscine, coûtant des millions : rien n’est impossible pour les stars et les millionnaires de ce monde. Le dernier «spot» à la mode n’est autre que Marrakech et ses jardins incroyables. Dubaï, à l’inverse, connaît une période difficile après une ère faste. Et des opportunistes surfent sur cet engouement : agents immobilier ou acheteurs d’appartement, qui sont ceux qui profitent de l’envolée de l’immobilier ? Décryptage d’un marché sans limite, mais qui peut aussi se révéler risqué.