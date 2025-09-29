Si la plupart des villes, des départements et des régions ont leurs propres spécialités, que répondre à un touriste qui veut déguster « un plat typique » dans les coins de la France qui n’en ont pas ? Dans les Alpes de Haute-Provence on a trouvé la solution : l’inventer. La région a organisé un concours ouvert à tous les habitants pour imaginer la recette typique de leur région ! Ils sont cinq à avoir été sélectionnés pour les finales ! Quel plat deviendra l’emblème des Alpes-de-Haute-Provence ?
Réalisateur : Noémie Seguin et Aurélien Fougère