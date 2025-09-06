Documentaire

Autrefois connu sous le nom de caviar du pauvre, les lentilles sont maintenant à l’affiche sur les menus de restaurants étoilés.

La lentille la plus recherchée est celle du Puy-en-Velay, une variété qui n’est cultivée qu’en France. Généralement plus petites que les autres lentilles, elles arborent une couleur vert bleu qui provient de l’anthocyanine, un pigment responsable de la couleur des myrtilles ou du raison noir.

Jean François Beraud, un cultivateur de la région et son ami le chef Philippe Brun nous font découvrir tous les secrets de cette gemme française.

Extrait du film: “La France en Vert” – tiré de la collection “Voyage à travers les couleurs”

Réalisation: ​​Carole Greco

Production: ZED & Voyage