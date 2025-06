Documentaire

Dans l’univers feutré des vitrines de charcuterie, une bataille silencieuse se joue. D’un côté, des artisans charcutiers passionnés, qui cuisent leurs terrines lentement, sélectionnent des porcs bien élevés, et perpétuent un savoir-faire hérité de générations. De l’autre, une majorité de charcutiers-bouchers, souvent en ville, qui ne font que déballer des produits industriels pré-moulés, fabriqués en série, mais vendus avec l’étiquette flatteuse de « fait maison ».

Ce documentaire met en lumière ceux qui résistent. Dans leurs ateliers, loin des chaînes automatisées, ils épluchent, assaisonnent, embaussent, goûtent, recommencent. Chaque terrine raconte un terroir, une main, un palais. Et face aux jurys d’un concours exigeant, la vérité du goût ne ment jamais.

À travers les gestes, les regards, la patience et l’engagement, ce film donne la parole à une minorité qui défend une idée simple mais essentielle : le bon produit ne triche pas. Ici, on ne simule pas l’authenticité, on la vit.

Un hommage à ces artisans du vrai, qui refusent l’uniformité, et font de la terrine un acte de résistance gastronomique.