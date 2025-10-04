Article

En octobre, la nature nous offre une palette de saveurs et de couleurs qui réchauffent nos assiettes et nos cœurs. C’est le moment idéal pour apprécier les fruits et légumes de saison, gorgés de nutriments et de goût.

En privilégiant ces produits, non seulement nous soutenons l’agriculture locale, mais nous contribuons également à une alimentation plus durable.

Parmi les fruits stars d’octobre, on retrouve la pomme, reine incontestée des vergers.

Qu’elle soit croquante ou fondante, sucrée ou acidulée, elle se déguste aussi bien nature qu’en compote ou en tarte. Vient ensuite la poire, qui nous séduit par sa chair juteuse et parfumée. Elle se marie à merveille avec les fromages pour des accords sucrés-salés irrésistibles.

Ne manquons pas également le raisin, dont les grappes généreuses sont un régal pour les papilles, que ce soit en grignotage ou en dessert sophistiqué.

Côté agrumes, la saison des oranges et des clémentines commence doucement, apportant une touche de fraîcheur et de vitamine C bienvenue. Leur jus acidulé est une véritable explosion de saveurs et un excellent moyen de booster son système immunitaire à l’approche de l’hiver.

En ce qui concerne les légumes, octobre est le mois des courges.

Potimarrons, citrouilles et autres butternuts envahissent les étals, apportant leur douceur et leur texture veloutée à nos soupes et gratins.

Les carottes, avec leur couleur éclatante, sont également à l’honneur. Elles se prêtent à toutes les préparations, qu’elles soient râpées, cuites à la vapeur ou rôties au four.

Ne passons pas à côté des choux, véritables alliés santé de l’automne. Chou-fleur, chou rouge ou chou de Bruxelles, chacun apporte son lot de vitamines et de minéraux essentiels.

Le poireau, quant à lui, est parfait pour concocter de savoureuses potées ou tartes salées.

Enfin, les champignons font leur grand retour en forêt. Cèpes, girolles ou chanterelles, leur parfum boisé sublime les risottos et les sauces. Attention toutefois à bien les identifier si vous les cueillez vous-même !

Alors, n’hésitez plus et laissez-vous tenter par ces trésors automnaux !