Documentaire



Naguère assimilées à un plat de cantine peu appétissant, les lentilles véritable mine d’or reviennent en force dans les champs et les assiettes. Leur consommation est en plein essor (+ 12 % par an), la filière affichant un chiffre d’affaires de près de 80 millions d’euros. Et pour cause. Riches en protéines, fibres, vitamines et en minéraux, ces légumineuses constituent une mine d’or nutritionnelle qu’apprécient les végétariens.

Un documentaire de Céline Bittner

©Magnéto TV