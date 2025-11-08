Documentaire

A Cucugnan, un boulanger témoigne : « Je suis venu ici pour faire un pain qui soit bon pour les hommes et bon pour la nature aussi ! » Une authenticité qui séduit : « On redécouvre que le pain peut avoir du goût, on sent les champs en même temps qu’on mange le pain donc c’est un voyage ! »

Extrait de l’émission « Des Racines et Des Ailes : Le goût de l’Aude et du Pays catalan » (Eclectic production) diffusée le 01/11/2017.

