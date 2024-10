Documentaire



Les volcans des Galápagos sont toujours actifs, en constance formation d’îles. Au fur et à mesure de ce processus, les îles sont emportées par les plaques tectoniques marines, et dérivent sans cesse vers l’est. Sur Isabela, la plus grande, longue de 160 kilomètres, les tortues géantes se réunissent autour des étangs d’eau douce. Elles peuvent vivre jusqu’à 150 ans, et pendant ce temps leur île peut se déplacer de six mètres. Plus à l’est, se trouvent des îles plus vieilles, dont les volcans sont maintenant éteints et couvertes de forêts denses