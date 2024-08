Documentaire



Aujourd’hui, nous avons tous envie de manger plus sain. Poisson, viande, laitage, fruits et légumes… sont-ils vraiment si bons pour la santé ? Les étiquettes nous disent-elles toute la vérité sur ces produits ? Sommes-nous toujours bien informés sur les pesticides et leurs conséquences pour notre santé ? Jusqu’où les produits et industriels sont-ils prêts à aller pour nous proposer des produits toujours moins chers ?