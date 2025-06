Documentaire

Oubliés les mauvais souvenirs de la cantine ! Loin des barquettes industrielles et sans goût, de plus en plus d’établissements scolaires font leur révolution. Au menu : des produits de qualité, des repas fait-maison et des chefs étoilés en cuisine… Découvrez ces cantines qui ont opté pour une restauration saine et équilibrée pour les enfants. Un documentaire de Rémi Delescluse.