Documentaire

L’équipe d’Entre et mer a suivi le déchargement d’un bateau d’une société de pêche à la palangre pour ensuite découvrir comment le thon était traité, sélectionné, découpé et conditionné pour les marchés calédonien et international, et ce à partir de critères bien identifiés. A la question, mangerons-nous encore du poisson dans un siècle? Les journalistes d’Entre et mer ont rencontré des gestionnaires de stocks de thons. Nous découvrirons également quelles sont les différentes techniques de pêche industrielle, quels sont les comportements des poissons, leur biologie, leur morphologie, leur alimentation, ainsi que l’impact de l’activité humaine sur une denrée que beaucoup considèrent comme en voie de raréfaction.