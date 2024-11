Documentaire

La Corse : île de Beauté… Son littoral et ses montagnes attirent chaque année plus de 8 millions de voyageurs. La Corse réunit à elle seule tous les atouts et toutes les promesses d’évasion attendues des vacanciers, à portée du continent et de l’Europe. Entre mer et montagne, c’est le littoral de la Balagne et ses alentours que Sabine va arpenter durant ce nouveau voyage.

Les corses qui attendent Sabine sont des passionnés de la mer et de la préservation de leur environnement ! Leur petit coin de paradis ils sont prêts à le partager, à condition que quelques secrets demeurent pour pouvoir goûter à la tranquillité de leur bonheur , même en haute saison touristique …

C’est à Calvi que Sabine commence son aventure corse, sur le bateau de Petit Jo, sous la citadelle de Calvi. De retour sur terre , dans cet extrait, Sabine marche vers la citadelle et y retrouve le frère Baudouin ; un jeune prêtre de 46 ans …Ils s’arrêtent devant la fameuse épicerie l’Opera Semperfi.

Sabine découvre la charcuterie typique de la région.