Documentaire

En 2007, les 7 Merveilles du Monde Moderne ont été élues : le Colisée à Rome, la Grande Muraille de Chine, le Christ à Rio, le Taj Mahal en Inde, le Machu Picchu au Pérou, Chichen Itza au Mexique et Petra en Jordanie. Nous vous proposons de découvrir d’autres merveilles à travers 2 saisons de 26 documentaires de 52 minutes, chacune proposant 7 merveilles en 7 minutes. Dans cet épisode, vous découvrirez :

00:00 7 merveilles du monde

00:37 Les Parcs Nationaux de Zion et Brice Canyon, Utah, USA

08:01 La Basilique Saint-Marc, Venise, Italie

15:56 Leon, Nicaragua

24:05 Le Musée des Beaux-Arts (KHM), Vienne, Autriche

31:35 Le Château de Chaumont sur Loire, France

38:57 La Cité Maya de Dzibilcahltlun, Yucatan, Mexique

44:49 L’Université de Salamanque, Espagne



Un documentaire de Jacques VICHET