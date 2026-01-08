Chaque année pour l’été, les français font des folies pour leur beauté : maquillage,faux ongles, vernis, épilation ticket de métro, en moyenne, ils dépensent près de 200 euros par an pour leur apparence physique, un record en Europe. Des instituts de beauté chics aux instituts de quartier, de Paris au sud-est de la France, nous avons rencontré ceux qui surfent sur l’été pour vendre leurs produits de beauté, et celles et ceux qui les achètent pour être les plus sexy sur la plage ! Documentaire Un documentaire réalisé par Dorothée Marro.