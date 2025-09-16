Une histoire digne d’un film, où se mêlent une des plus célèbres catastrophes du XXe siècle et les hautes...
Le sac à dos n’est plus seulement un accessoire pratique, c’est devenu un équipement incontournable de l’équipement masculin. Que...
Le 15 juillet 2018, sur la pelouse du stade Loujniki de Moscou, Paul Pogba, 25 ans, entre avec ses...
Julie Bresset est une athlète hors du commun. Médaillée d’or olympique et multiple championne du monde de VTT, elle...
Greg LeMond est un miraculé. Au sens littéral du terme. En avril 1987, alors qu’il trône au sommet du...
Lorsque l’on termine un effort physique particulièrement exigeant, que ce soit une séance de musculation poussée, une sortie de...
Cures, cycles, injections… Sur TikTok et Instagram, de jeunes influenceurs exposent leurs muscles et leur prise de stéroïdes en...
Débuter la course à pied représente bien plus qu’un simple objectif sportif : c’est souvent un véritable tournant vers...
C’est pendant les années 80 que le football est vraiment devenu un sport mondial. Pendant que des joueurs populaires,...
Dans cet épisode, nous avons exploré en profondeur les différents aspects de la visualisation, des conseils pratiques pour une...
Que vous soyez un cycliste amateur ou professionnel, un entraîneur ou tout simplement un passionné de ce sport, cet...
Portrait de Philippe Troussier au Japon. Meilleur entraineur d’Asie en 2000, le sorcier blanc amène l’équipe nationale nipponne jusqu’aux...
C’est la fan numéro 1 de l’équipe de foot de Suède ! Cette mère de famille de 45 ans...
Les cyclistes forment un groupe d’enthousiastes actifs qui passent des heures sur vélos, non seulement pour la santé, mais...
Direction Chamonix où va se dérouler la descente homme qui compte pour le championnat du monde de ski !...
C’est la ruée sur le vélo à assistance électrique et les prix grimpent. L’engin aurait toutes les vertus :...
Il est un fan inconditionnel de l’équipe de foot d’Irlande. Toute sa vie personnelle et professionnelle gravite autour. C’est...
Qui l’eut cru que le ballon ovale allait un jour conquérir le Sénégal ? Les trois jeunes réalisateurs Étienne...
Découvrez les coulisses de la formation de joueuses et joueurs de tennis français de haut niveau !
Le 2 décembre 2010, la Fédération internationale de football (Fifa) a attribué officiellement l’organisation de la Coupe du monde...
