Ressources Dans la même catégorie

Documentaire K.O. : le rugby est-il un sport trop dangereux ? Les rugbymen sont devenus les gladiateurs des temps modernes. Pour les joueurs, les séquelles sur le cerveau peuvent être...

Article Quelques astuces pour prévenir les points de côté lors de l’effort Les points de côté pendant l’effort physique sont un problème courant qui peut affecter la performance et le plaisir...

Conférence Treks engagés & hautes montagnes Deux conférences sont proposées: Une sur nos treks engagés et une sur les Hautes Montagnes 1ère partie : Nos...

Documentaire La diagonale des fous : la course extrême de La Réunion C’est la course de tous les extrêmes avec ses 165 kilomètres à parcourir sur 66 heures. Chaque année, les...

Documentaire Pourquoi moi ? Focus sur le mental des sportifs de haut niveau Pour répondre à ces questions et définir leur profil, John FERREIRA et Julien GRES sont allés à la rencontre...

Article Le guide des sites pour passionnés de fitness et pilates Le monde du sport et du bien-être connaît aujourd’hui un véritable engouement, et parmi les disciplines qui séduisent de...

Podcast Kobe Bryant, stoppé en plein vol Kobe Bryant n’était pas un simple joueur de basket, mais l’enfant chéri des Etats-Unis. Quand il meurt le 26...

Podcast Greg Louganis, le grand plongeon dans l’inconnu Greg Louganis est le plus grand plongeur de l’histoire. Auteur d’un doublé à 3 mètres et 10 mètres aux...

Documentaire Apnée : la nouvelle vague L’époque de Jacques Mayol et du Grand Bleu est bien révolue. A l’occasion du Mondial d’Apnée AIDA 2019 qui...

Documentaire Championnat Wingsuit : ils prennent tous les risques ! Les « hommes chauve-souris », adeptes du wingsuit, se rassemblent pour le championnat du monde. Avec 26 des meilleurs pilotes prêts...

Documentaire Mike Hailwood : le phénomène Le gosse de riche devenu légende. 9 titres mondiaux, 14 fois vainqueur du Tourist Trophy. Stanley Michael Bailey Hailwood,...

Documentaire Stand Up « Stand Up » est un documentaire sur la longboard fait à l’occasion d’un projet scolaire. Il présente le monde du...

Documentaire Edf : le top 7 des joueurs les plus capés chez les Bleus Nombreux sont les joueurs qui ont connu la joie d’être convoqué une fois en équipe nationale de France. D’autres...

Documentaire Chine : usine à footballeurs En Chine, et plus précisément dans la ville de Wuxi, au Sud du pays un milliardaire soutenu par les...

Podcast Vélo : quelle révolution ! Qu’on l’utilise pour les vacances, pour les courses, pour aller chercher les enfants ; comme discipline sportive ou pour...

Article L’histoire de l’outsider Les histoires d’outsiders peuvent être très motivantes. Le désir d’un individu ou d’une équipe de prouver à ses détracteurs...

Documentaire Paul Pogba \r

Paul Labile Pogba, né le 15 mars 1993 à Lagny-sur-Marne3 en Seine-et-Marne, est un joueur de football international français...

Documentaire Imanol Harinordoquy, la force basque Imanol Harinordoquy, né le 20 février 1980 à Bayonne, est un joueur de rugby à XV international français. Il...