Documentaire

Le Fouquet’s à Paris, le Majestic à Cannes, le Normandy à Deauville… Des noms mythiques, synonymes de chic et de glamour à la française. Et surtout les fleurons d’un empire du luxe : le groupe Barrière. En tout, 17 hôtels prestigieux, 140 bars et restaurants et 35 casinos qui en font le numéro 1 du jeu en France. Derrière cette réussite, une saga familiale qui dure depuis quatre générations, ponctuée de coups d’éclats ou de bluff mais aussi de drames. Seul aux commandes aujourd’hui, Dominique Desseigne, 103e fortune française, se bat pour défendre son empire et même l’étendre. Aussi bien en ouvrant ces jours-ci un hôtel 5 étoiles à Courchevel pour cibler les plus riches, mais aussi en développant un univers de jeux et loisirs, accessible aux budgets même modestes. Petits et grands secrets de l’irrésistible ascension d’une famille et de sa martingale pour gagner à presque tous les coups. Un documentaire d’Andréa Riedinger, Frédéric Audran.