Documentaire



Depuis 1818, le barreau de Paris organise un concours d’éloquence, c’est la Conférence du Stage. Il s’agit de sélectionner les douze meilleurs orateurs de l’année parmi cent cinquante candidats. Clothilde, Laure et Ambroise sont de jeunes avocats. Ils ont à peine trente ans et ils font partie des heureux élus. Pour eux comme pour tous leurs confrères, la parole est un outil de travail. C’est avec le discours qu’ils doivent convaincre la cour pour défendre leurs clients.

Mais l’amour des mots n’est pas l’unique raison pour laquelle Clothilde, Laure et Ambroise ont passé le concours. Pendant une année entière, ils seront tous les jours au Palais de Justice comme avocats commis d’office pour défendre les plus démunis. Des prévenus qui ne peuvent pas s’offrir eux-mêmes un avocat et à qui l’état en fournit un, grâce à l’aide juridictionnelle.

Durant les douze mois de Conférence du Stage, les commissions d’office offrent à ces jeunes avocats la possibilité de plaider dans des affaires criminelles importantes et même pour certains d’entre eux devant une cour d’assises. Clothilde, Laure et Ambroise resteront à vie d’anciens secrétaires de la Conférence, un titre qu’ils inscriront sur leur carte de visite comme un signe d’expérience, de reconnaissance et de notoriété. Autant de bonnes raisons qui poussent d’autres jeunes avocats à suivre leurs traces.

Parmi eux, Aurélie et Sabrina. Aurélie s’est déjà présentée à trois reprises au concours. Trois échecs. Sabrina, elle, se présente pour la première fois.

Toutes les deux rêvent de briller avec éloquence pour ouvrir les portes de cette prestigieuse institution que représente la Conférence du Stage.

Une institution qui, depuis près de deux cents ans, a formé de nombreux ténors du barreau.

Réalisateur : DOMINIQUE LENGLART